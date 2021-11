Alessandra Andreani nominata CEO South East Asia e Australia di Valentino

La manager avrà la responsabilità di rafforzare la presenza del marchio nel mercato del Sud-Est asiatico con un focus principale su Singapore, Malesia, Australia e Thailandia.

La Maison Valentino nomina Alessandra Andreani come nuova CEO South East Asia e Australia. Andreani riporterà direttamente a Marco Giacometti, Valentino Chief Commercial Officer, e avrà la responsabilità di rafforzare la presenza del marchio nel mercato del Sud-Est asiatico con un focus principale su Singapore, Malesia, Australia e Thailandia.

Andreani guiderà il brand in una nuova fase di evoluzione promuovendo la strategia ‘Client and Collegue Centric’ e implementando la brand awareness a livello locale. La prima sfida sarà la nuova apertura del flagship store Valentino a Sidney prevista per il primo semestre 2022.

