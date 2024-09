AISIS e TIG presentano Healthcare Innovation Summit 2024

Il settore sanitario italiano è in piena evoluzione, spinto dalle politiche del PNRR e dal DM 77 del Ministero della Salute, che puntano allo sviluppo dell’assistenza territoriale. In questo contesto, la digitalizzazione gioca un ruolo sempre più cruciale per colmare il gap tra risorse limitate e una popolazione in invecchiamento, rendendo l’innovazione un pilastro del futuro della sanità.

Dal 9 all’11 ottobre 2024, l’Healthcare Innovation Summit, organizzato da The Innovation Group in collaborazione con AISIS (Associazione Italiana Sistemi Informativi in Sanità), si terrà presso l’Hotel Nhow di Milano, confermandosi come il principale evento italiano dedicato all’innovazione nella sanità. Il Summit offrirà a istituzioni, associazioni e aziende l’occasione di esplorare nuove soluzioni digitali e discutere le sfide che il settore sanitario deve affrontare.

Il contesto sanitario italiano

L’Italia è impegnata in una fase di rinnovamento profondo del proprio sistema sanitario. Il PNRR e le direttive ministeriali sono alla base di questa trasformazione, ponendo nuovi standard per lo sviluppo dell’assistenza sanitaria territoriale. Tuttavia, questa riforma non può prescindere dall’adozione di nuove tecnologie, tra cui l’intelligenza artificiale, la gestione dei dati e le tecnologie di cybersecurity.

Digitalizzazione e innovazione

La digitalizzazione della sanità rappresenta un’opportunità cruciale per affrontare problematiche come la carenza di personale e l’invecchiamento demografico. In questo scenario, l’Healthcare Innovation Summit 2024 metterà in luce l’importanza della tecnologia per migliorare l’accesso ai servizi e la qualità delle cure. Tra i temi principali che verranno discussi:

Spesa sanitaria e scenari di sviluppo del Sistema Sanitario Nazionale a 45 anni dalla sua nascita

a 45 anni dalla sua nascita Innovazione digitale nell’ecosistema della sanità e delle life sciences

e delle life sciences Le prospettive dell’intelligenza artificiale nella sanità, dalla diagnostica ai servizi di assistenza

nella sanità, dalla diagnostica ai servizi di assistenza Data-driven healthcare , con un focus sulla governance e interoperabilità dei dati sanitari

, con un focus sulla governance e interoperabilità dei dati sanitari Cybersecurity e privacy, cruciali per proteggere i dati sanitari sensibili

Un’occasione unica per il settore sanitario

Il Summit sarà suddiviso in tre giornate, di cui la prima dedicata ai soci di AISIS, mentre le altre due giornate saranno aperte al pubblico. Gli interventi vedranno protagonisti esperti del settore, sia italiani che internazionali, con una panoramica completa sulle ultime tecnologie e best practice per affrontare le sfide del futuro della sanità.

Con l’obiettivo di creare un dialogo tra pubblico e privato, l’evento vuole essere un catalizzatore per la crescita e lo sviluppo del settore sanitario, favorendo lo scambio di idee e la collaborazione tra enti, aziende e istituzioni.

L’Healthcare Innovation Summit 2024 rappresenta un’occasione imperdibile per esplorare le nuove frontiere dell’innovazione sanitaria e affrontare temi di grande rilevanza per il futuro del sistema sanitario nazionale. Non solo offrirà uno sguardo sul presente, ma getterà le basi per le prossime tappe evolutive del settore.

Per maggiori dettagli e per registrarti all’evento, visita il sito ufficiale: https://www.theinnovationgroup.it/events/healthcare-innovation-summit-2024/?reg=1&lang=it