Acqua di Parma presenta il primo luxury car diffuser

L’oggetto, sviluppato da Acqua di Parma in collaborazione con Poltrona Frau, è stato progettato dal designer duo italo-danese GamFratesi

Acqua di Parma e Poltrona Frau, che da oltre 100 anni condividono la passione per l’alta artigianalità, presentano, all’interno della collezione Airound, il nuovo ‘luxury car diffuser’. Frutto ed espressione delle affinità di valori delle due Maison, questo oggetto è stato progettato dal pluripremiato duo di designer GamFratesi.

Il nuovo diffusore per auto unisce purezza, materiali ad alte prestazioni e composizioni olfattive uniche. La sua forma circolare ricorda le iconiche cappelliere di Acqua di Parma, mentre la custodia in PELLE FRAU, disponibile in giallo, grigio scuro e marrone, ha impressi i loghi delle due Maison. Il corpo interno contiene le essenze di Acqua di Parma, incapsulate in perle speciali a base di polimeri, che non contengono alcool né solventi, racchiuse in un ricaricatore speciale che può essere sostituito con la fragranza preferita a ogni viaggio.

Nove composizioni olfattive della Home Collection di Acqua di Acqua di Parma richiamano i profumi dei paesaggi tipici del Mediterraneo italiano: Luce di Colonia, Buongiorno, La Casa sul Lago, Oh, l’Amore, Aperitivo in Terrazza e Profumi dell’Orto, Arancia di Capri, Fico d’Amalfi, Mirto di Panarea. Originali suggestioni olfattive caratterizzano la fragranza Milano, firmata da Poltrona Frau in omaggio alla capitale del design.

L’iconica cappelliera gialla di Acqua di Parma, realizzata in carta certificata FSC, riporta sull’etichetta creata con polveri di scarto provenienti da cave di marmo i loghi delle due Maison. All’interno, una custodia in tessuto grigio scuro nero custodisce l’oggetto di design.

“Il nuovo diffusore per auto è un oggetto in cui si sviluppa in sintonia con le esigenze contemporanee del viaggiare, una sintesi originale e curatissima fra design, alta artigianalità e l’arte di vivere italiana che si respira con le fragranze della nostra Home Collection. Abbiamo affidato anche in questo caso il progetto alla sensibilità di GamFratesi, nell’intento di portare in uno spazio come l’abitacolo della vettura, dove si trascorre una parte importante della giornata, un’esperienza multisensoriale unica”, ha dichiarato Laura Burdese, presidente e CEO di Acqua di Parma.