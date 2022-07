‘Voices of British Art Volume 2’, con opere di Robi Walters, Damien Hirst e Harland Miller, sarà ospitata dallo chef stellato Michelin Tom Kerridge e allestita all’interno del Kerridges Bar & Grill al Corinthia Hotel

A cura di Redazione Wall Street Italia

L’appuntamento è al Corinthia Hotel di Londra, a Whitehall Place, SW1A 2BD. Proprio qui, nel cuore della città, le opere dell’artista Robi Walters saranno esposte al pubblico insieme ai pezzi di Damien Hirst, Harland Miller, Marc Quinn, Alexander de Cadenet, Gavin Turk e tanti altri. La mostra Voices in British Art Volume 2, che aprirà al pubblico il 27 di luglio e terminerà il 30 settembre 2022, sarà ospitata dallo chef stellato Michelin Tom Kerridge e allestita all’interno del Kerridge’s Bar & Grill al Corinthia Hotel di Londra.

Brighter Days di Robi Walters

Tra le opere che celebrano l’essenzialità degli artisti ‘Made in Britain’ vi sono anche le creazioni di Robi Walters: affascinanti collage astratti composti da migliaia di petali di carta e cartoncino riciclati e persino usando dischi rotti. Le sue opere offrono allo spettatore un’esperienza ipnotica e liberatoria, che gli ha permesso di avere una moltitudine di acquirenti, commissioni e collezionisti d’arte. La natura organica e fluida delle sue opere offre un senso di infinito e di calma e in esse si fonde un messaggio di sostenibilità, che mette in luce il tema del consumo del XXI secolo.



Dettaglio di un’opera di Robi Walters

Tra i pezzi che verranno esposti c’è anche un’opera che nasce proprio da un’idea di Tom Kerridge. Prima che lo chef aprisse il suo ristorante Kerridge’s Bar & Grill pubblicò un tweet chiedendo alle persone di inviargli i loro menù preferiti presi dai ristoranti di tutto il mondo. Oltre 1000 di questi arrivarono da ogni parte, dai caffè locali ai ristoranti con stella Michelin. Robi Walters, proprio all’interno del Kerridge’s Bar & Grill, ha trasformato tutti questi menù in un mosaico realizzato a mano.

Robi Walters ha anche una posizione come artista presso Aston Martin e trasforma in opere d’arte molti dei materiali di scarto dell’azienda. Nel 2015 vinse un premio come 15 Top Creatives in the UK e ha esposto sia a Dubai che a Londra con la West Contemporary.

Per saperne di più sull’artista >

My Generation Best of British di Robi Walters