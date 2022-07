Zurich Italia debutta nella consulenza finanziaria con Zurich Bank

Zurich Insurance Group (Zurich), gruppo attivo nel settore assicurativo, serve più di 55 milioni di clienti – sia privati che aziende – in più di 210 paesi e territori. Fondata 150 anni fa, Zurich, conta circa 56.000 dipendenti e ha sede a Zurigo, in Svizzera. Quotata alla SIX Swiss Exchange, la società opera in Italia dal 1902 attraverso una rete di 600 agenzie e accordi di distribuzione con banche e reti di consulenti finanziari, nell’area della protezione assicurativa, del risparmio e della previdenza.