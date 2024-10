Zurich Bank: tre nuovi fondi sulla sostenibilità

Il Fee-Only Summit 2024, che si svolgerà a Verona il 29 e 30 ottobre, è l’appuntamento principale per i consulenti finanziari indipendenti in Italia. Giunto alla sua tredicesima edizione, l’evento offre opportunità di networking, formazione su tendenze di mercato e tecnologia finanziaria, con oltre 1.500 partecipanti attesi e relatori di alto profilo come Paul Grimes CFP® e Carlo Cottarelli. Le iscrizioni sono già aperte e gratuite sul sito ufficiale.