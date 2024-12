Wealth transfer prioritario per il 59% degli adviser a livello globale

Il trasferimento di ricchezza è una priorità per il 59% degli adviser a livello globale e soprattutto l’America Latina mostra il più alto livello di coinvolgimento con il 57% dei consulenti che ha discusso del trasferimento di ricchezza con oltre la metà dei propri clienti.

Così emerge dall’indagine Global Investor Insights Survey (GIIS) di Schroders, che ha intervistato 1.755 wealth manager e consulenti finanziari di tutto il mondo in rappresentanza di 12,1 mila miliardi di dollari di asset. Nel dettaglio secondo la survey, il trasferimento di ricchezza emerge come una priorità per il 66% degli adviser in Nord America, il 58% in area EMEA, il 57% in Regno Unito e il 57% in Asia Pacifico.

Famiglia essenziale nella pianificazione patrimoniale

Al tempo stesso, dalla survey emerge come essenziale il coinvolgimento dell’intera famiglia nella pianificazione patrimoniale: l’83% dei consulenti a livello globale sottolinea come importante l’impegno condiviso tra i coniugi; il 79% l’importanza di includere le generazioni più giovani.

La pianificazione successoria e il trasferimento di ricchezza intergenerazionale rappresentano quindi un’opportunità da cogliere per i consulenti finanziari dice l’indagine di Schroders secondo cui soprattutto a livello di sensibilizzazione dei loro clienti sull’importanza di dare esecuzione concreta ad una strategia di trasferimento del patrimonio definita e con approcci più formalizzati.

Gli ostacoli e le sfide da superare per i consulenti nella pianificazione successoria

La delicatezza degli argomenti rimane tuttavia un ostacolo, con il 58% dei consulenti patrimoniali a livello globale che trova impegnativo discutere di morte o eredità, soprattutto in EMEA e APAC. Anche la complessità della pianificazione fiscale è un problema significativo, con il 56% dei consulenti del Regno Unito e il 51% di quelli dell’area EMEA che la considerano una sfida. Il coinvolgimento delle generazioni più giovani presenta ulteriori difficoltà, con il 43% dei consulenti a livello globale che segnala questa sfida.

E in merito alle sfide più grandi quando consiglia ai suoi clienti un trasferimento efficiente del patrimonio ai loro coniugi e alla generazione successiva, Carla Bergareche, Global Head of Wealth, Client Group di Schroders, ha dichiarato: