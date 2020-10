Wall Street Italia per la forestazione: per ogni nuovo abbonamento un albero piantato

Supportare concretamente la forestazione di un terreno soggetto a ruscellamento in Abruzzo è l’obiettivo della nuova iniziata targata Wall Street Italia insieme a Piantando.

Al costo di 60 euro si potrà sottoscrivere l’abbonamento annuale alla rivista in formato cartaceo+digitale sostenibile. Aderendo a questo abbonamento si riceverà via posta una piantina grassa di Piantando, in un vaso di ceramica fatto e dipinto a mano, accompagnato da un codice da utilizzare per registrare l’albero adottato.

Piantando, partner dell’iniziativa, per ogni abbonamento difatti pianterà un albero e lo collegherà ad una piantina grassa che sostiene il progetto di forestazione.

Sottoscrivendo l’abbonamento si avrà l’accesso per 12 mesi alla versione digital della rivista di Wall Street Italia con l’invio dei numeri cartacei all’indirizzo di posta segnalato in fase di registrazione, nonché l’accesso per 12 mesi alla piattaforma web e all’App IOS e Android con visibilità di tutto l’archivio storico del magazine.

Il prezzo rimane bloccato per tutta la durata dell’abbonamento.