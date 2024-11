Wall Street Italia, il sommario del magazine di novembre 2024

È online sull’App in formato digitale e a breve anche nelle edicole italiane il numero di novembre 2024 del magazine Wall Street Italia, il mensile di economia, consulenza finanziaria e investimenti (clicca qui per abbonarti).

Questo mese, la storia di copertina di Wall Street Italia dal titolo “L’innovazione per il consulente del futuro” pone l’accento su Fineco e la sua visione. Mauro Albanese, Direttore Commerciale, racconta le sfide della consulenza finanziaria, rivelando come Fineco stia investendo in prodotti a parcella, consulenza evoluta e tecnologie per potenziare la professionalità dei suoi advisor. Un approfondimento dedicato all’innovazione per rispondere a un contesto sempre più competitivo e alla crescente consapevolezza dei risparmiatori.

Il dossier

Il dossier di novembre dal titolo “I mercati non spaventano i computer” esplora il binomio tra consulenti finanziari e intelligenza artificiale, in particolare l’uso di strumenti come ChatGPT. Si approfondiscono i vantaggi e le sfide di questa tecnologia per la consulenza finanziaria, analizzando come l’IA possa ottimizzare le strategie, supportare nella comunicazione con i clienti e migliorare la gestione del portafoglio, mantenendo un ruolo umano cruciale nel rapporto di fiducia. I listini continuano la loro corsa senza risentire del difficile contesto geopolitico. Questo perché una parte preponderante degli scambi è gestita da computer senza emozioni. Così dovrebbero fare anche gli investitori guardando al lungo termine.

Advisory

La sezione advisory di novembre offre uno sguardo su Banor e le prospettive di investimento nel mercato obbligazionario, ne abbiamo parlato con il gestore Francesco Castelli. In un contesto in cui i tassi di interesse e le politiche monetarie creano incertezze, Banor si propone di aiutare gli investitori a navigare con successo questo segmento, offrendo soluzioni che cercano valore e stabilità in un momento complesso per i mercati. Abbiamo poi approfondito anche quello che accadrà all’appuntamento con il congresso Anasf in programma a Napoli, un evento importante per l’intero settore.

Private banking

Nella sezione private banking c’è invece un approfondimento sui Family Office e il loro approccio alla gestione patrimoniale. Patrizia Misciattelli, presidente dell’associazione italiana family office, ha raccontato ai nostri microfoni come tutelare i grandi patrimoni dal rischio di frazionamento. L’articolo esplora come i family office italiani stiano adottando strategie sempre più sofisticate per proteggere e tramandare il patrimonio familiare, bilanciando tradizione e innovazione in una visione di lungo termine.

Tax & Legal

La sezione Tax & Legal presenta il Regolamento DORA, la nuova normativa europea contro i rischi di cybersicurezza nelle banche e nelle istituzioni finanziarie. Questo approfondimento, a cura di Sara Pansera di CDR Tax& Legal, evidenzia come la protezione digitale sia diventata una priorità, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza e la fiducia degli investitori in un ambiente digitale sempre più complesso.

Assicurazioni

Nella sezione Insurance, si discute il valore dell’assicurazione del futuro, parlando dell’evento organizzato da Wall Street Italia ad ottobre, con un focus su protezione, prevenzione e investimenti a lungo termine anche con l’intervento di Giovanni Tucci di Banco BPM e dei principali operatori del settore assicurativo e bancario. L’articolo analizza come il settore stia rispondendo alle esigenze di una clientela attenta alla gestione del rischio, sottolineando il ruolo del consulente nel proporre soluzioni mirate e su misura.

Investimenti

Tra gli operatori più attivi nel mondo del trading online c’è la tedesca Trade Repubblic che opera soprattutto con investitori alle prime esperienze, ne abbiamo parlato nel dettaglo con il manager Julian Collin.

Impresa

Nella sezione Impresa di novembre Wall Street Italia celebra il traguardo dei 40 anni di OCS, azienda leader nel software per il settore finanziario. Andrea Pettinelli, CEO del Gruppo OCS e Finwave, racconta come la società abbia evoluto le sue soluzioni digitali per supportare banche e finanziarie, contribuendo a una gestione più efficiente del credito e a una maggiore trasparenza operativa. Poi abbiamo approfondito anche l’appuntamento a Milano con Il Salone dei Pagamenti organizzato a fine mese da Abi.

Real Estate

Per il settore real estate, la rivista dedica un approfondimento al progetto di recupero dei Mulini Mandelli, un’antica struttura alle porte di Treviso rinata grazie all’architetto Pierangelo Bressan. L’esperto, intervistato da WSI, discute l’importanza della valorizzazione del patrimonio storico italiano, spiegando come un design sostenibile e innovativo possa rivitalizzare immobili di pregio.

Lifestyle

La sezione lifestyle chiude il numero con un’immersione nel mondo del lusso e delle tendenze. La rubrica spazia dai vini del Monferrato con l’intervista a Claudio Gemme, AD di Castellari Bergaglio, ai nuovi modelli di BMW Serie 1, e si conclude con un tributo al fotografo Steve McCurry, le cui iconiche immagini portano un messaggio di bellezza e riflessione. Non mancano suggerimenti per i regali natalizi, tra piumini di tendenza e segnatempo esclusivi.