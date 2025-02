Wall Street Italia, il sommario del magazine di febbraio 2025

È online sull’App in formato digitale e a breve anche nelle edicole italiane il numero di febbraio 2025 del magazine Wall Street Italia, il mensile di economia, consulenza finanziaria e investimenti (clicca qui per abbonarti).

⦿ COVER STORY Stefano Volpato, Direttore Commerciale di Banca Mediolanum, racconta come la consulenza finanziaria vada oltre la gestione del denaro. In un mondo incerto, proteggere il futuro significa guidare le persone nelle scelte giuste.

⦿ DOSSIER Anche nel 2024 le reti di consulenza finanziaria hanno messo a segno una raccolta record pari a 52 miliardi di euro. Un risultato che porta a sfiorare i 1.000 miliardi di patrimonio gestito, il 20% dei risparmi degli italiani. E per il futuro le premesse sono per un’ulteriore crescita. In questo contesto i consulenti devono fare emergere il loro valore, puntando agli investimenti di lungo termine, e accompagnare i clienti verso le nuove sfide legate alla longevità.

⦿ ADVISORY Luigi Conte, presidente di Anasf, anticipa i temi chiave dell’evento ConsulenTia 2025. L’intelligenza artificiale non sostituirà il consulente, ma diventerà uno strumento per valorizzare la relazione con il cliente.

⦿ PRIVATE BANKING Fabio Marchetti, presidente di Assofiduciaria, analizza l’evoluzione del settore. Le Fiduciarie non sono più solo strumenti di riservatezza, ma sempre più protagoniste della gestione patrimoniale e dei passaggi generazionali.

⦿ TAX&LEGAL La Retail Investment Strategy punta a semplificare l’accesso ai mercati dei risparmiatori, ma rischia di aumentare la burocrazia. Francesco Mocci, partner di Advant NCTM, spiega le criticità normative e l’impatto sul settore finanziario.

⦿ INSURANCE Renato Antonini, CEO di Zurich Investments Life, illustra il piano strategico 2025 per rafforzare il settore Vita in Italia. Innovazione, protezione e una consulenza di qualità saranno i pilastri della crescita.

⦿ INVESTIMENTI Italian Certificate Awards 2025, il 2024 è stato un anno record per il mercato dei certificati. Emanuele Grasso, di Euronext, racconta il boom dei volumi (+43%) e le nuove categorie di premi per valorizzare l’innovazione.

⦿ IMPRESA Comer Industries è la protagonista della Cover Impresa del mese. Matteo Storchi guida la multinazionale emiliana puntando su acquisizioni strategiche e innovazione tecnologica per superare le incertezze globali.

⦿ REAL ESTATE Il 2025 segna un punto di svolta per gli affitti brevi. Marco Celani, presidente di Aigab, analizza le nuove normative, dall’introduzione del CIN all’obbligo di riconoscimento degli ospiti, con un impatto significativo sui costi e sulla gestione del settore.