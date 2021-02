Wall Street Italia, il Great Reset è iniziato

Volete sapere che cosa è il Great Reset? Il Great Reset dell’economica è iniziato dalla banche ma è una rivoluzione che toccherà tantissimi settori.

C’è voluta una pandemia, purtroppo, per costringere il mondo a ripensarsi, in attesa di un dopo che non sarà uguale al prima. In mezzo, il Covid-19 e la proposta del World economic forum (Wef) di un “Great Reset”, la ricostruzione di un’economia globale più sostenibile e con minori disuguaglianze.

Great Reset è il titolo del magazine Wall Street Italia di gennaio. Sul nuovo numero del magazine la redazione si è concentrata proprio su questo aspetto del Grande Reset dell’economia: la trasformazione del mondo bancario. Un cambiamento forzato dalll’evoluzione tecnologica, dalla riduzione dei margini, dall’aumento della concorrenza degli operatori fintech, minacciato dalle valute digitali che ora anche le banche centrali si sono impegnate a sviluppare. E infine frenato da normative restrittive e spesso fuori contesto, come le nuove regole Eba sulla gestione del default dei clienti delle banche entrate in vigore a inizio anno.

Come? In che modo? Come difendersi? Sono le domande a cui cerca di rispondere il numero corrente di WSI, con l’aiuto e la partecipazione di esponenti del mondo dell’economia, del lavoro, dell’industria, del settore bancario.

“In pochi hanno compreso la vera portata di questa direttiva – avverte nel suo Editoriale il direttore di WSI Leopoldo Gasbarro –. Avrà un impatto forte sulle famiglie, sulle persone, sulle imprese, sulle banche, persino sui correntisti non morosi”.

Ma non solo. L’euro digitale è l’altro tema sviluppato nel numero speciale di WSI di questo mese, con numerosi interventi esplicativi.

Scopri il sommario del numero di gennaio (clicca qui).