Vuoi diventare ricco? Il consiglio del milionario self-made da dare ai propri figli

Milionario self-made, consulente finanziario e blogger autore di Good Financial Cents, Jeff Rose è padre di quattro bambini e ha un consiglio da dare ai genitori quando trattano di soldi con i loro figli. E’ BussinessInsider a riportare la sua storia e una delle lezioni finanziarie che sta tramandando ai suoi figli.

Il suo consiglio migliore quando si tratta di fare soldi? “Non diventerai ricco lavorando per qualcun altro”.

È comune per ogni genitore insegnare ai propri figli ciò che hanno imparato nella vita. E poiché essere milionario è stato un vantaggio meraviglioso per me e la mia famiglia, è assolutamente qualcosa che voglio trasmettere ai miei figli”.

Così Rose in un articolo pubblicato su The Good Men Project. Tra le lezioni che il milionario dice che sta insegnando ai suoi figli, oltre a non aver paura di fallire, correre rischi e accettare il rifiuto, vi è una direttiva inestimabile su come fare soldi.

“Non diventerai ricco lavorando per qualcun altro. Il lavoro autonomo è un modo più rapido ed efficiente per diventare milionario. In primo luogo perché non si dividono i profitti con nessuno. Qualunque sia il reddito prodotto dal tuo lavoro è tuo. In secondo luogo, e forse ancora più importante, la vostra capacità di soddisfare i vostri clienti non è limitata dalle regole di un datore di lavoro”.

E’ possibile diventare ricchi quando non sei il capo, afferma Rose, mentre “è infinitamente più difficile” il contrario.