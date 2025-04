WSI Smart Talk – Trump: mercati in profondo rosso

Il discorso di ieri di Trump e le sue decisioni in tema di dazi fanno crollare i mercati. Ne parleremo in diretta a partire dalle ore 15:00 con Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte, Angelo Drusiani, Advisor di Ersel banca privata e Coleman Kendall, economista americano, nella nuova puntata di WSI Smart Talk, a cura del direttore Leopoldo Gasbarro e con la partecipazione del vicedirettore Massimiliano Volpe. Seguila in tempo reale.

