Speciale “WSI Smart Talk” | Cosa fare quando i mercati precipitano?

Continua il sell off sui mercati azionari mondiali: in mattinata i listini europei si muovono in profondo rosso, trascinati al ribasso dal tonfo della Borsa giapponese (Nikkei ha chiuso a -12,4%) e dai timori di una recessione dell’economia americana.

Alle 11,30, in una puntata Speciale di WSI Smart Talk, dedicata ai mercati finanziari, dal titolo “Crolla tutto! Cosa fare quando i mercati precipitano”, Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, interviene in diretta commentando l’andamento dei listini mondiali.