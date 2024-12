WSI Smart Talk – Luigi Conte e le nuove prospettive della consulenza finanziaria

L’elezione di novembre ha aperto il nuovo mandato di Luigi Conte alla guida di Anasf per i prossimi 4 anni. Il futuro della consulenza finanziaria è già qui, tra novità e cambiamenti di scenario. In questa nuova puntata delle interviste di WSI Smart Talk, a cura del direttore Leopoldo Gasbarro, approfondiremo le prospettive del settore in esclusiva con Luigi Conte, Presidente di Anasf. L’intervista verrà trasmessa oggi 4 dicembre a partire dalle 16, per cogliere anche quale potrebbe essere l’evoluzione del contesto nei prossimi mesi e anni.

Condividi questo video