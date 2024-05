WSI Smart Talk – L’Italia al bivio

Scegliere oggi è indispensabile per crere un futuro migliore, questo uno dei messaggi chiave lanciati dalla nuova puntata di WSI Smart Talk dal titolo “L’Italia al bivio”. Ospite del nostro direttore Leopoldo Gasbarro è Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile). I temi trattati sono tanti e tutti rivolti al futuro dell’Italia e dell’importanza della sostenibilità per tutti i cittadini, l’appuntamento di oggi regalerà sicuramente una visione a 360° su temi così importanti anche per la crescita economica del nostro Paese. Segui la diretta.

