WSI Smart Talk – L’esperienza di Banca Aletti tra art advisory e clienti UHNWI

L’arte rappresenta un asset class d’investimento da considerare attentamente in una gestione patrimoniale sempre più evoluta che le banche devono cercare di garantire alla clientela Private, oltre all’impegno su pianificazione successoria e protezione degli asset. In questa nuova puntata del format WSI Smart Talk, a cura del direttore Leopoldo Gasbarro, approfondiremo diversi aspetti e sfaccettature di questo particolare segmento in esclusiva con Matteo Marco Cella, Responsabile Supporto Clienti UHNWI e istituzionali di Banca Aletti (Gruppo Banco BPM) e Francesca Cattaneo, Responsabile Servizio Art Advisor di Banca Aletti (Gruppo Banco BPM). L’intervista integrale verrà trasmessa il 17 dicembre a partire dalle 15, per cogliere anche quale potrebbe essere l’evoluzione futura.

Condividi questo video