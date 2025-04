WSI Smart Talk – La risposta della Cina ai dazi affonda le Borse

Nuova appuntamento, oggi alle 19, con il format di approfondimento targato Wall Street Italia. Al centro dell’analisi, la reazione della Cina ai dazi imposti dagli Stati Uniti, che ha mandato nuovamente in tilt i mercati globali. Ne parleremo in diretta con Giuliano Noci, ProRettore per la Cina del Politecnico di Milano, Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte e Coleman Kendall, economista americano, nella nuova puntata di WSI Smart Talk, a cura del direttore Leopoldo Gasbarro.

