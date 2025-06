WSI Smart Talk – Geopolitica e mercati sull’orlo di una crisi di nervi

In questa nuova puntata del format dedicato all’economia e alla finanza di Wall Street Italia, a cura del direttore Leopoldo Gasbarro, andremo ad analizzare la situazione sui mercati globali, che hanno faticato in questi primi giorni della settimana appesantite dalle tensioni geopolitiche sul fronte ucraino e dalla guerra commerciale innescata dall’entrata in vigore dei dazi americani, con: Davide Serra, CEO di Algebris Investments. Segui la diretta.

