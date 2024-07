WSI Smart Talk – Banche, calcio e impresa

In questa puntata speciale del format dedicato all’economia e alla finanza di WSI Smart Talk, dal titolo “Banche, calcio e impresa”, a cura del direttore Leopoldo Gasbarro, approfondiremo quali sono le nuove frontiere dello sport e della finanza. L’appuntamento odierno, trasmesso in via eccezionale dal Teatro comunale “Francesco Paolo Tosti” di Castel di Sangro, andrà in onda alle 21. Ospiti: Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli; Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm; Vito Grassi, presidente di ALuiss e azionista di Napoli Basket; Fulvio Giuliani, direttore de La Ragione; Maurizio Marinella, imprenditore; Davide Giacalone, giornalista e scrittore; Riccardo Maria Monti, presidente di Triboo; Alessandro Fanni, startupper aerospaziale. Renderemo disponibile qui il download del video integrale dopo la trasmissione.

