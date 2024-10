Dal voto negli Usa sempre più vicino ai principali risultati delle trimestrali tra cui quelli di Stellantis, passando per i nuovi dati Istat e la frenata del lavoro in Italia. Oggi alle 16 una nuova puntata del format video “What’s Next?”, a cura di Leopoldo Gasbarro, Direttore di Wall Street Italia, e con Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte, in cui si parlerà di questi e tanti altri dei temi caldi di questa settimana sui mercati.

Condividi questo video