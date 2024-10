Le elezioni negli Usa e in Giappone ormai alle porte, i tanti dati macro in uscita e le trimestrali delle Big Tech in arrivo. Oggi alle 15 parte il nuovo format video “What’s Next?” pensato da Wall Street Italia, in cui si parlerà di questo e molto altro, con Leopoldo Gasbarro, Direttore di WSI e Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte, in cui saranno affrontati questi e tanti altri temi.

