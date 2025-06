TikTok e finanza: così i social educano (davvero) le nuove generazioni

Dalle piattaforme alla consulenza aziendale, passando per l’educazione finanziaria: abbiamo intervistato Massimiliano Allievi, dottore commercialista, divulgatore e creator, il quale ci ha raccontato come TikTok e i social stiano cambiando il modo di comunicare la finanza in Italia. Un linguaggio diretto e semplice ma non semplificato, capace di avvicinare i giovani ai temi del risparmio, della previdenza e degli investimenti. E che, per i professionisti, può diventare un potente strumento di posizionamento e crescita. L’intervista a cura di Luca Losito.

