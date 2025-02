PoliMi, Sciuto: “Università, leader ed esempio per i decisori di domani”

L’università deve essere leader indiscussa: un esempio per tutti quelli che saranno i decisori di domani, ovvero i giovani d’oggi. Questo uno de messaggi chiave lanciati da Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano, intervistata da Benedetta Cusmano nel corso della terza edizione del Forum Multistakeholder, l’appuntamento annuale del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, tenutosi in Borsa Italiana il 30 gennaio che ha proposto per quest’anno un focus tematico proprio su giovani, innovazione e sostenibilità.

E proprio sulle giovani generazioni, dalla ricerca BVA Doxa presentata all’evento CDP “Gli italiani tra sostenibilità e intelligenza artificiale: generazioni a confronto”, è emerso come esse abbiano sviluppato un approccio più concreto e maturo rispetto al passato nei confronti degli obiettivi ESG e ne comprendono maggiormente la complessità. Vedono, insomma, di fronte a loro un percorso necessario ma sempre più difficile. Una consapevolezza che dimostrano anche davanti alle sfide dell’intelligenza artificiale, ormai parte integrante della vita quotidiana, ma vissuta con preoccupazioni per la privacy e il lavoro.