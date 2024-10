Torna l’appuntamento con le interviste di Wall Street Italia. Questa volta parliamo di un tema di grande attualità come il credito al consumo e l’evoluzione futura di questo settore. L’intervista di Luca Losito con Valentina Cianci, Head of Sales – Marketing & Business Development di OCS, per cogliere quelli che sono i trend emergenti nel segmento come l’intelligenza artificiale.

