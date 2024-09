La voce della consulenza – Speciale elezioni Anasf con Elisabetta Trombatore

In questa nuova puntata del format dedicato al mondo della consulenza finanziaria di Wall Street Italia, il Vicedirettore Massimiliano Volpe approfondirà il programma e la candidatura alle elezioni Anasf di Elisabetta Trombatore, lista 3 (Innovazione Tradizione).

Quando saranno trasmesse le interviste

Le interviste andranno in onda dal 3 al 6 settembre alle 21 e serviranno ad approfondire le proposte concrete delle quattro liste elettorali in corsa. Le elezioni Anasf rappresentano un momento chiave per il futuro della consulenza finanziaria in Italia, e attraverso queste interviste vogliamo dare voce a tutte le parti in gioco, permettendo un confronto diretto e trasparente sulle tematiche più rilevanti per il settore.

Dove seguire “La voce della consulenza”

“La voce della consulenza” può essere visto gratuitamente sul sito di Wall Street Italia e sul canale YouTube della testata. Accedendo dal proprio profilo su YouTube è possibile anche porre domande in diretta agli ospiti presenti al programma. Il format ha una durata di circa 30 minuti in cui si parla di economia, finanza, mercati e attualità. Sono coinvolti anche la redazione di Wall Street Italia ed esponenti del mondo della consulenza finanziaria.