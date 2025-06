Investire in bond nel 2025: il parere di Gregory Peters (PGIM Fixed Income)

Il mercato obbligazionario diventa sempre più invitante in un contesto che vede il ritorno della volatilità sui principali listini globale, e in una fase segnata dalla rapida evoluzione del quadro geopolitico e dalla guerra commerciale innescata dai dazi di Trump. Per approfondire quelle che sono le prospettive dei bond nel 2025 abbiamo ascoltato il parere di Gregory Peters, Co-Chief Investment Officer di PGIM Fixed Income, intervistato per l’occasione dal nostro direttore Leopoldo Gasbarro. Seguila martedì 18 marzo alle 10:30.

