Insurtech Day 2025: tutte le videointerviste ai protagonisti

Oltre 500 professionisti del settore assicurativo si sono riuniti il 26 giugno a Milano per l’Insurtech Day – Empowering Ecosystems, l’evento promosso da Italian Insurtech Association per fare il punto sull’evoluzione digitale del comparto. Al centro del dibattito, la trasformazione degli attori assicurativi in piattaforme di servizi integrati, capaci di rispondere ai bisogni reali di cittadini e imprese. Nei primi sei mesi del 2025, gli investimenti negli ecosistemi assicurativi italiani hanno già raggiunto quota 230 milioni di euro, ma il gap rispetto agli altri Paesi europei resta ampio. Un appuntamento a cui Wall Street Italia ha partecipato, intervistando i protagonisti per cogliere spunti interessanti sul tema.

Condividi questo video