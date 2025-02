Il valore della consulenza: Volpato (Banca Mediolanum) e il ruolo sociale prezioso del consulente

I protagonisti della consulenza finanziaria e del risparmio gestito si sono aperti al confronto in un appuntamento esclusivo organizzato da Wall Street Italia, il 6 febbraio a Piazza Affari. A margine dell’evento abbiamo intervistato Stefano Volpato, Amministratore delegato di Banca Mediolanum che ha parlato della grande importanza del ruolo sociale ricoperto dal consulente finanziario in un mondo in rapida trasformazione dove la pianificazione finanziaria di lungo periodo diventa fondamentale per i cittadini.

