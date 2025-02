Il valore della consulenza: Ruta (Allianz Bank FA) e l’importanza dell’approccio olistico

I protagonisti della consulenza finanziaria e del risparmio gestito si sono aperti al confronto in un appuntamento esclusivo organizzato da Wall Street Italia, il 6 febbraio a Piazza Affari. A margine dell’evento abbiamo intervistato Mario Ruta, Vice Direttore Generale e Direttore Commerciale Allianz Bank Financial Advisors, che ci ha svelato l’importanza dell’adottare un approccio olistico nella consulenza finanziaria per soddisfare al meglio le esigenze sempre più sfidanti dei clienti.

Condividi questo video