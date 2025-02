Il valore della consulenza: Pomoni (ING) e la spinta innovativa per la crescita

I protagonisti della consulenza finanziaria e del risparmio gestito si sono aperti al confronto in un appuntamento esclusivo organizzato da Wall Street Italia, il 6 febbraio a Piazza Affari. A margine dell’evento abbiamo intervistato Matteo Pomoni, Head of Investments and Wealth di ING, che ci ha raccontato gli obiettivi della rete per crescere anche con la spinta dell’innovazione da sempre nel DNA del Gruppo olandese.

