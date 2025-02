Il valore della consulenza: Cubelli (Fideuram ISPB) e la rivoluzione dei team

I protagonisti della consulenza finanziaria e del risparmio gestito si sono aperti al confronto in un appuntamento esclusivo organizzato da Wall Street Italia, il 6 febbraio a Piazza Affari. A margine dell’evento abbiamo intervistato Fabio Cubelli, Condirettore Generale di Fideuram – ISPB, che ci ha svelato l’impatto forte del modello di lavoro in team nel settore della consulenza finanziario, attuato in maniera forte e pioneristica dal Gruppo.

