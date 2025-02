Il valore della consulenza: Battistini e Scolletta (AllianzGI), la view su mercato e settore

I protagonisti della consulenza finanziaria e del risparmio gestito si sono aperti al confronto in un appuntamento esclusivo organizzato da Wall Street Italia, il 6 febbraio a Piazza Affari. A margine dell’evento abbiamo intervistato Filippo Battistini, Head of Wholesale and Institutional Clients Italy di AllianzGI e Michele Scolletta, Head of Allianz Networks Italy di AllianzGI, i quali ci hanno raccontato la loro view sul momento del mercato, sulle scelte di investimento utili in questa fase e sulle prospettive future del settore.

