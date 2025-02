ICA 2024, tutte le videointerviste ai vincitori di quest’anno

Tutte le videointerviste degli ICA 2024, manifestazione organizzata da Triboo e Certificate Journal Italia, raccolte in un’unica playlist. In particolare la premiazione dei migliori Certificati, Emittenti e Reti distributrici del 2024 per la diciottesima edizione dell’Italian Certificate Awards (ICA) si è tenuta il 6 febbraio in Borsa Italiana a Milano. Un evento che arriva a margine di un anno che ha visto il segmento dei certificati crescere e arricchirsi di tante novità sia a livello di sottostanti che di strutture. Ascolta tutti i commenti dei vincitori.

