Quali sono le sfide attuali per il settore Retail, le migliori strategie in termini di location per la Ristorazione nei centri commerciali e le ultime tendenze sui consumi? Ne abbiamo parlato con Stefania Criveller, Direttore Generale Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione Spa, all’evento Retail & Real Estate di Confimprese.

