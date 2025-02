CDP, Gorno Tempini: “Educazione finanziaria preziosa per il futuro del Paese”

L’importanza dell’educazione finanziaria per i giovani è un elemento prezioso per il futuro del nostro Paese e per la crescita culturale di tutti cittadini. Questo in sintesi il messaggio lanciato dal Presidente di CDP Giovanni Gorno Tempini, intervistato ai nostri microfoni nel corso della terza edizione del Forum Multistakeholder, l’appuntamento annuale del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, tenutosi in Borsa Italiana il 30 gennaio che ha proposto per quest’anno un focus tematico proprio su giovani, innovazione e sostenibilità.

“Il dibattito di oggi – ha dichiarato il Presidente di CDP, Giovanni Gorno Tempini, durante il Forum – mette in luce la complessità della transizione ecologica e la difficoltà di bilanciare le esigenze degli investitori, i nuovi equilibri globali e le responsabilità sociali. La sostenibilità è a un crocevia a livello mondiale: la domanda a cui rispondere ora è quale approccio dobbiamo seguire per proteggerne gli aspetti positivi per coniugarla con competitività e crescita, in particolare in Europa. La terza edizione del Forum Multistakeholder si inserisce in un dibattito cruciale di questa fase storica in cui CDP ha scelto di darsi obiettivi credibili e concreti che caratterizzano anche il nuovo Piano ESG 2025-27. Il Forum guarda al futuro con gli occhi delle nuove generazioni, più consapevoli anche di fronte alle sfide poste dall’intelligenza artificiale. Sono loro che ci ricordano come la sostenibilità sia un obiettivo comune, che non deve lasciare indietro nessuno”.