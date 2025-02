Borsa Italiana: “Mercati dinamici nel 2025, selettività fondamentale”

Sarà un 2025 frizzante in cui i mercati dimostreranno tutta la loro dinamicità, un contesto in cui la selettività sarà fondamentale per ottenere delle performance positive. Questo uno dei messaggi lanciati da Fabrizio Testa, CEO di Borsa Italiana, intervistato da Benedetta Cusmano nel corso della terza edizione del Forum Multistakeholder, l’appuntamento annuale del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, tenutosi a Piazza Affari il 30 gennaio.

L’esperto, ha spaziato nella sua analisi a 360°, sulla volatilità e sul ruolo importante per i mercati di un nuovo decisore come Trump. Inoltre, ha approfondito anche il tema della sostenibilità, un dei fattori chiave della giornata organizzata da CDP, spiegando quanto sia imprescindibile per gli investimenti ESG offrire rendimenti competitivi al fine di poter raggiungere una platea di investitori sempre più ampia.