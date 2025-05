Bank to the Future, evento organizzato dal sindacato dei bancari Fabi, metterà a confronto tutti i top manager delle principali banche italiane e il direttore di Wall Street Italia, Leopoldo Gasbarro.

Le prime due giornate saranno trasmesse in diretta streaming sul sito di Wall Street Italia, per consentire a tutti di seguire i dibattiti in tempo reale.

Segui la diretta.