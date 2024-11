VanEck: ETN su cripto-asset superano il miliardo di dollari

La domanda di investimenti in criptovalute prosegue inarrestabile a novembre, spinta anche dall’entusiasmo che ha trainato il settore dopo la vittoria di Trump alle elezioni presidenziali americane.

Il mese scorso, l’intera gamma di strategie sui cripto-asset di VanEck in Europa (incluso l’ETF che investe in società attive nella blockchain e nelle criptovalute) ha toccato un volume complessivo di un miliardo di dollari. Oggi, la sola gamma di ETN cripto di VanEck ha superato questo traguardo.

Queste soluzioni quotate in Borsa consentono agli investitori di partecipare all’andamento dei prezzi delle criptovalute sottostanti (tra cui Bitcoin, Ethereum, Polkadot o Solana) senza l’obbligo di acquistarle e detenerle direttamente.

Martijn Rozemuller, CEO di VanEck Europe, ha commentato:

“Il mercato delle criptovalute ha beneficiato significativamente dall’esito delle elezioni negli Stati Uniti. Per gli investitori, i nostri ETN cripto rappresentano un modo semplice per investire in criptovalute senza la complessità e i rischi associati alle chiavi private e agli exchange non verificati.”

Di recente, VanEck ha lanciato il dodicesimo e il tredicesimo ETN cripto: si tratta del VanEck Sui ETN e del VanEck Pyth ETN. Menno Martens, Product Manager Crypto di VanEck Europe, ha dichiarato:

“Ogni nuovo ciclo di mercato offre opportunità di crescita e innovazione per nuove piattaforme, come Sui e Pyth. Sui, il progetto sottostante il recente VanEck Sui ETN, è una piattaforma Layer 1 alternativa pronta per l’adozione di massa che offre un vantaggio competitivo grazie alle sue differenze tecnologiche.”

Oltre agli 11 ETN di VanEck su criptovalute singole, l’asset manager mette a disposizione due specifici ETN, il VanEck Crypto Leaders ETN e il VanEck Smart Contract Leaders ETN, per investire in una selezione di criptovalute caratterizzate da maggiore liquidità e capitalizzazione di mercato, consentendo inoltre di accedere alle piattaforme di sviluppo di smart contract più conosciute e liquide, come Ethereum, Solana e Avalanche. In ogni caso, gli investitori devono tenere conto dell’elevata volatilità degli asset.