Valentina Restelli nominata client director di Gam (Italia) sgr

Valentina Restelli è stata nominata senior client director di Gam (Italia) sgr, riportando ad Alessandro Arrighi. Entrata a far parte della società il 7 novembre 2022, Valentina Restelli ha un’esperienza pluriennale nel settore dell’asset management e più recentemente è stata relationship manager for financial advisor presso Eurizon Asset Management a Milano. È entrata in Eurizon Asset Management nel 2006 ricoprendo diverse posizioni, tra cui analista azionario, gestore di portafoglio e relationship manager retail e wholesale. Ha iniziato la sua carriera come business analyst presso EY a Milano e ha conseguito un master in banking and business administration presso la SDA Bocconi School of Management di Milano. Riccardo Cervellin, amministratore delegato di Gam (Italia) sgr, ha dichiarato:

“Sono lieto di accogliere nel team di Gam Italia un vero talento come Valentina. Porta con sé i migliori requisiti per rafforzare il nostro team di distribuzione e per dedicarci sempre di più alle esigenze dei clienti. In qualità di gestore attivo, il servizio ai clienti è ancora più essenziale in periodi di volatilità dei mercati e il solido background di Valentina contribuirà notevolmente al successo di Gam in Italia”.

Valentina Restelli, client director di Gam (Italia) sgr, ha aggiunto: