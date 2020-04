Vacheron Constantin, back to black

Il calibro 5110 DT , con i suoi 234 componenti, ha una frequenza di 4Hz (28.800 alternanze/ora) e una riserva di carica di 60 ore grazie al doppio bariletto e alla massa oscillante in oro 22 carati decorata con la rosa dei venti, visibile attraverso il vetro zaffiro del fondello trasparente. Il nuovo quadrante laccato nero lucido mette in risalto le lancette e gli indici in oro. A sottolineare l’elevata precisione di questo segnatempo, sulla circonferenza compare una doppia scala di minuti e secondi.

Sulla cassa in acciaio di 41 mm, con lunetta esagonale emblematica della collezione, la corona e il pulsante della data a tenuta ga- rantiscono l’impermeabilità fino a 150 metri. L’Overseas Dual Time può essere indossato con il bracciale in acciaio a maglie lucide o satinate, la cui forma si ispira alla croce di Malta, oppure con un cinturino in pelle di alligatore o in caucciù.

Per la donna invece, il modello Overseas Lady quarzo presenta una lunetta con 78 diamanti taglio brillante che illuminano gli indici e le lancette sfaccettati luminescenti in oro bianco. La cassa di 33 mm è impermea- bile fino a 50 metri.

Prezzi: modello Overseas Dual Time da uomo 24.800 euro; modello Overseas Lady quarzo 14.700 euro.