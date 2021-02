Un italiano trionfa alla finale mondiale di Elite Model Look

Salvatore Corallo, di La Spezia, vince la 37° edizione di Elite Model Look World Final, uno dei più importanti concorsi mondiale di model e talent scouting

La 37° edizione di Elite Model Look World Final, svoltasi per la prima volta in formato completamente digitale, vede trionfare un giovane italiano. Salvatore Corallo (16 anni, di La Spezia) è il modello italiano che, insieme a Lola Pierré (16 anni, di Plérin, Francia) si è aggiudicato la vittoria nella categoria modelli, mentre Mika Reins (21 anni, di Manila, Filippine) e Jack Jerry (23 anni, di Los Angeles, USA) si sono aggiudicati il premio dei Digital Creators.

Salvatore Corallo

I finalisti sono stati guidati in un ‘bootcamp virtuale’ da cinque insegnanti molto speciali: la top model Coco Rocha, il creatore di social media Cameron Dallas, le modelle Jasmine Sanders e Isabeli Fontana e il modello e conduttore televisivo Ruben Rua. Attraverso sessioni one-to one e di gruppo, i quattro mentori, vista l’esperienza nel campo, hanno dato loro consigli per la loro carriera, rispondendo alle domande degli stessi finalisti.

La top model Coco Rocha, tra i mentori del Elite Look World Final

I quattro vincitori hanno ottenuto un contratto con una delle agenzie del network internazionale Elite World Group che comprende le agenzie Elite Model World, Women Management, The Society Management, Supreme Management, Women 360 Management e EWG Management.