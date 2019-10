Un italiano su due incerto del proprio futuro: ecco otto step per ritrovare l’ottimismo

Un italiano su due è incerto in merito al proprio futuro lavorativo ed economico e in generale prevale un certo pessimismo. Lo rivela un sondaggio di Demos per Coop secondo cui il 47% degli italiani pensa che la situazione lavorativa italiana non cambierà. Tra le paure più grandi emergono la robotizzazione del lavoro, le pensioni e i redditi sempre più bassi ed il precariato, tanto che 6 italiani su 10 ritengono che ai giovani convenga cercare fortuna all’estero. Questo dato è confermato anche dall’ultima indagine trimestrale sul mondo del lavoro di Randstad, secondo cui due italiani su tre sarebbero pronti a fare le valigie se potessero ottenere un avanzamento di carriera e un miglior equilibrio fra lavoro e vita privata (67%), il 3% in più della media globale e il 12% in più di quella europea. Inoltre il 18% degli italiani intervistati pensa che la situazione potrebbe perfino peggiorare.

Come uscire dunque da questa situazione di incertezza e stallo lo spiegano Davide Francesco Sada ed Enrico Garzotto, gli ideatori dello Yoga Finanziario, durante Remake Your Life, il primo corso al mondo che, attraverso un metodo pratico, basato sul Life Design, aiuta a trovare la propria Vocazione personale, ovvero l’unico potere che permette di essere attirati automaticamente verso obiettivi reali, senza sforzo, generando ricchezza per sé stessi e per gli altri.

Otto step per ritrovare l’ottimismo

Sada e Garzotto, insieme ai leader dell’innovazione tecnologica, monaci tibetani e imprenditori karmici guideranno per 3 giorni, dall’8 al 10 novembre, presso il Palazzo del Cinema di Venezia, i corsisti di Remake Your Life verso la liberazione della schiavitù interiore, utilizzando esercizi di Life Design e Meditazione.

Ecco gli 8 step del Life Design per ritrovare l’ottimismo e capitalizzare la propria vocazione: