Un famoso ex truffatore spiega perché è meglio non usare mai una carta di debito

Mai e poi mai usare una carta di debito. L’avvertimento arriva da Frank Abagnale, ex truffatore e falsario statunitense, poi divenuto consulente finanziario, la cui storia è stata raccontata nel film “Prova a prendermi” con Thom Hanks e Leonardo DiCaprio.

Ogni anno, milioni di consumatori americani – quasi il 7% della popolazione – sono vittime di truffe e frodi. Nel 2017, il numero di vittime di frodi negli Stati Uniti ha raggiunto i 16,7 milioni, con perdite per 16,8 miliardi di dollari. “Per più di 45 anni, racconta Abagnale, ho lavorato, consigliato e consultato cl’FBI e centinaia di istituzioni finanziarie, società ed enti governativi in tutto il mondo per aiutarli nella loro lotta contro la frode”.

Oggi Abagnale è un esperto nel fornire suggerimenti per la prevenzioni delle frodi. Ecco alcuni suoi consigli ripresi dall’emittente Cnbc. In primis per prevenire frodi è bene proteggere la propria identità.

Nel 2017, durante un mio intervento su Google, un giovane mi ha posto una domanda che mi viene fatta molto frequentemente : “Dati tutti i progressi dell’informatica e della tecnologia, non è forse più difficile per i criminali di oggi rubare l’identità di quanto lo fosse negli anni ’60?” La risposta che ho dato è no: non è più difficile. In realtà, oggi è circa 4.000 volte più facile di allora.

Questo perché, continua Abagnale, la tecnologia è lo strumento migliore a supporto del ladro d’identità. Il consiglio numero uno che dà Abagnale però è di non usare una carta di debito.

Vuoi evitare il furto di identità? Mai e poi mai usare una carta di debito. Non ne possiedo una. Non l’ho mai avuta e non l’avrò mai. Non la consiglio a nessuno, non alla mia famiglia, non ai miei amici, non a voi. Una carta di debito è certamente e veramente il peggior strumento finanziario mai dato al consumatore americano. Perché? È semplice: Ogni volta che ne usi una, metti a rischio i tuoi soldi e il tuo conto corrente bancario.

Invece, usa una carta di credito. Ne uso una per praticamente tutti i miei acquisti, anche quando sono in viaggio all’estero. Quando uso una carta di credito, spendo ogni giorno i soldi della compagnia della carta di credito fino a quando non pago il conto alla fine del mese. Nel frattempo, i miei soldi guadagnano interessi su un conto bancario. (…) In caso di violazione dei dati (e si sa che ci sarà) io sono protetto e la banca annullerà la carta e me ne invierà una nuova entro i prossimi due giorni.

Non sarò responsabile di eventuali acquisti effettuati. Se la stessa cosa accade con una carta di debito, invece potrei perdere il denaro sul mio conto corrente bancario.