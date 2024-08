Un diver per l’estate al mare

Sono nati per le profondità dei mari ma possono rappresentare delle valide alternative anche per gli orologi che indossiamo tutti i giorni in città per andare in ufficio

L’estate è alle porte e per sentirsi liberi di fare snorkeling, surf o semplicemente una nuotata il segnatempo al polso deve essere inevitabilmente impermeabile e subacqueo. Wall Street Italia ha selezionato alcune proposte tra le più recenti lanciate sul mercato per un’estate in sicurezza ma allo stesso tempo con stile. Si tratta anche di valide alternative all’orologio “di rappresentanza”, che indossiamo tutti i giorni al lavoro e magari non è proprio l’ideale per la spiaggia. Gli orologi subacquei, detti anche diver, sono disponibili in diversi gradi di impermeabilità. Quindi è molto importante chiedersi in anticipo cosa esattamente si vuole fare con l’orologio. Per definirsi subacqueo il segnatempo deve resiste almeno a 10 Atm di pressione. Più aumenta il livello di resistenza alla pressione e più un diver diventa affidabile; dalle 30 Atm (300 metri) l’orologio guadagna la qualifica di professionale.

PANERAI

Submersible Luna Rossa, le lancette giuste per le regate

In qualità di sponsor ufficiale di Luna Rossa Prada Pirelli, Panerai ha rafforzato il legame per le regate del 2024 con il lancio del nuovo Submersible Luna Rossa. Il diver è dotato di una cassa in acciaio spazzolato di 42 mm e ha una lunetta girevole unidirezionale in acciaio con disco in ceramica nera opaca. Resistente fino a 30 bar (circa 300 metri), questo orologio è stato testato, sottoponendolo ad una pressione fino al 25% superiore al valore di resistenza all’acqua. Con soli 4,2 mm di spessore è tra i più sottili calibri automatici nel portafoglio Panerai.

MONTBLANC

Esplorare le profonditàdel mare con il Deep 4810

Dalle vette delle Alpi alle profondità del mare, il nuovo Montblanc Iced Sea 0 Oxygen Deep 4810 è stato progettato per resistere all’acqua fino ad una profondità di 4.810 metri. Il diver ha una cassa in titanio da 43 mm con uno schermo a protezione della corona a vite. L’orologio è alimentato dal movimento automatico MB 29.29, ha cinque giorni di riserva di carica ed è conforme alla norma Iso 6425 per le immersioni subacquee.

SWATCH

Fifty Fathoms, l’iconico orologio subacqueo riproposto per la Gen Z

Adesso è uno degli orologi più ambiti dai ventenni. Il nuovo Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Ocean of Stars di Swatch si unisce alla celebrazione del Fifty Fathoms di Blancpain, un orologio che più di settant’anni fa ha rivoluzionato l’orologeria diventando il primo subacqueo moderno. Si presenta con una cassa di 42,3mm di larghezza e 14,4mm di spessore. Fedele al primo Fifty Fathoms l’impermeabilità è di 300 piedi ossia 91 metri. La cassa e la corona sono realizzati in materiale Bioceramic ed è dotato di un movimento meccanico Sistem51.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di giugno del mensile Wall Street Italia. Per abbonarti clicca qui