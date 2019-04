Trump fa causa a Deutsche Bank e Capital One

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, tre dei suoi figli e la Trump Organization avrebbero citato in giudizio Deutsche Bank e Capital One, nel tentativo di impedirgli di rispondere alle citazioni e alle indagini del Congresso. È quanto riporta la CNBC, ricordando che all’inizio di aprile, infatti, la Camera ha emesso un mandato di comparizione nei confronti dell’istituto tedesco contro il quale si è scagliata l’intera squadra del Presidente.

Secondo i legali di Trump, le indagini che hanno coinvolto anche Deutsche Bank sarebbero state avviate con il solo scopo di recare danno alla presidenza.

“Questo caso coinvolge citazioni congressuali che non hanno uno scopo legittimo né lecito. Le citazioni sono state emesse per tormentare il Presidente Donald J. Trump, per frugare in ogni aspetto delle sue finanze personali, nelle sue attività e tra le informazioni private del presidente e della sua famiglia”.