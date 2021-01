Truffe Trading, sgominata dalla polizia svedese “la fabbrica delle frodi”

E’ stato disattivato dalla polizia svedese il raggiro online che, sfruttando senza alcuna autorizzazione l’immagine di vip come Jovanotti, Diletta Leotta, Gianluigi Buffon e altri, invitava gli utenti a imbarcarsi in fantomatiche speculazioni finanziarie con la promessa di facili guadagni.

L’attività criminosa, inizialmente raccontata da Valerio Staffelli su Striscia la notizia nel novembre 2019, è stata interrotta in seguito alla disattivazione dei siti web dai quali veniva irradiata la truffa finanziaria.

“Dopo il lavoro congiunto di vari giornalisti nel mondo, una fonte anonima ha messo a disposizione della testata svedese un database che ha permesso alle forze dell’ordine di sventare l’attività sequestrando il server di alcuni siti che promettevano investimenti in Bitcoin”, ha raccontato Staffelli nell’aggiornamento andato in onda il 4 gennaio, “seguendo questa pista la polizia svedese ha trovato in Germania un server contenente tutti i dati e le chiamate dei furbetti che hanno architettato questa frode capitanata da un imprenditore israeliano associato alla Milton Group” nota giornalisticamente come “la fabbrica delle frodi”.