Triboo si lancia nell’arena dei Popup E-shop. Debutto con Nutella

Triboo, gruppo attivo nel settore dell’e-commerce e dell’advertising digitale quotato sul mercato MTA e che controlla Wall Street Italia tramite Brown Editore, coglie una nuova sfida digitale e si lancia nell’arena del Popup E-shop.

Il primo progetto – si legge in un comunicato del gruppo – è stato sviluppato per Ferrero, in occasione della commercializzazione di un vasetto di Nutella in edizione limitata per la Festa della Mamma, venduto esclusivamente online dal 22 aprile al 12 maggio.

Quello del Popup E-Shop è un trend sempre più popolare sul web, che porta le potenzialità dell’e-Commerce nel mondo dei temporary store. Lo sa bene Triboo che nella partnership con Nutella ha gestito, attraverso un lavoro coordinato da vari team, ogni aspetto delle vendite e degli ordini, dallo store management ai pagamenti, dal customer care ai servizi di logistica e spedizione.

“In Triboo, aggiorniamo costantemente la nostra offerta di servizi per cogliere al meglio le opportunità del digitale. Per questo intraprendiamo con entusiasmo le sfide e cavalchiamo trend come quello del temporary E-Commerce” – ha detto Giangiacomo Corno, Vice-Presidente di Triboo.

“Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti con questo primo Popup E-Shop, che hanno dimostrato la nostra capacità di realizzare progetti sempre più innovativi e sofisticati per i brand con cui lavoriamo e di lanciare iniziative integrate e scalabili che fanno leva sulle diverse aree di expertise del nostro gruppo”.