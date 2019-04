Triboo sale al 100% di Triboo Direct

Triboo – Gruppo attivo nel settore dell’E-Commerce e dell’Advertising digitale, quotato sul mercato MTA (e che controlla questa testata) – comunica l’acquisto del rimanente 32% nel capitale sociale di Triboo Direct, già controllata al 68%, arrivando così a detenerne la totalità delle quote.

Il controvalore complessivo dell’operazione è pari a 890 mila euro, di cui euro 694 mila corrisposti con il trasferimento di n. 377.160 azioni di Triboo SPA e la restante parte in denaro con pagamenti dilazionati.

I soci di Triboo Direct, Simone Sicuro, Andrea De Marni e Luca Aprile, rimarranno all’interno del Gruppo Triboo, essendo loro assegnate responsabilità maggiori rispetto al passato nell’ambito del coordinamento commerciale e marketing di Gruppo e delle attività di performance media marketing.

Il coinvolgimento dei tre professionisti nelle attività di Gruppo si basa sugli apprezzabili risultati raggiunti negli scorsi esercizi in termini di crescita, redditività e gestione delle risorse della società operante nel Direct Marketing. I tre soci, inoltre, faranno parte del Consiglio di Amministrazione di Triboo Direct.

È previsto un meccanismo di lock-up: il 50% delle azioni detenute in Triboo SpA non potrà essere venduto prima dell’approvazione del Bilancio di Triboo Direct al 31.12.2020, mentre il restante 50% non potrà essere ceduto prima dell’approvazione del Bilancio di Triboo Direct al 31.12.2021.

“Questa operazione conferma l’importanza che in Triboo attribuiamo al Direct Marketing: un’attività strategica per lo sviluppo del business delle aziende nostre clienti, nella quale abbiamo sempre investito con l’obiettivo di offrire soluzioni realmente innovative”

ha commentato Riccardo Maria Monti, consigliere delegato del Gruppo Triboo.