Triboo: al via la piattaforma e-commerce di Woolrich

Triboo, Gruppo attivo nel settore dell’E-Commerce e dell’Advertising digitale quotato sul mercato MTA, ha annunciato l’avvio della collaborazione con Woolrich, il famoso brand americano tra i leader nel segmento outerwear.

Attualmente, lo store virtuale è disponibile in tutta l’Unione Europea. Inoltre, Triboo (che controlla questa testata online tramite Brown Editore), facendo leva sulla propria esperienza e conoscenza dei mercati esteri, sta supportando Woolrich attraverso strategie local mirate a Paesi emergenti e ad alto potenziale di crescita.

Triboo implementerà per Woolrich una strategia digitale a 360°, orientata verso una crescente omnicanalità, affiancando mirate ed efficaci attività di Digital Marketing e un coordinamento end-to-end delle vendite online: dallo stoccaggio e fulfilment degli ordini al Customer Care, passando per lo Store Management e la gestione di pagamenti e incassi.

Triboo collabora con brand di successo, in particolare nel settore del fashion, che si affidano al Gruppo per sviluppare la propria strategia di digitalizzazione.

Grazie ai suoi 500 professionisti, alla qualità dei servizi offerti e al suo network internazionale, Triboo è infatti il partner ideale per affiancare aziende che mirano a una crescente digitalizzazione. Nell’ambito dell’E-Commerce, Triboo gestisce oltre 100 E-Store in tutto il mondo, offrendo ai propri partner una “one-stop solution”, con una piattaforma su misura per ogni cliente.